Jak wypada Quake Enhanced na tle oryginału? Dla mnie to za mało

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Quake Enhanced jest już dostępne do zakupu na wielu platformach. To odnowiona wersja klasycznego FPS-a, który raz jeszcze zawitał do graczy. Zobaczcie jak wypada porównanie remastera i oryginału.

Rekomenduję przed obejrzeniem poniższego wideo udać się po szkło powiększające, a może i nawet po mikroskop. Choć zmian jest naprawdę dużo, to ciężko je zauważyć na pierwszy rzut oka. W tym przypadku jednak diabeł tkwi w szczegółach.

Po pierwsze oczywiście ulepszeniu uległa wspierana rozdzielczość. Quake Enhanced uruchomi się nawet w 4K i choć tego tu nie pokazano, to jest też możliwość wyświetlenia obrazu w trybie panoramicznym. Drugą różnicą jest bez wątpienia zmiana barw – remaster jest lekko jaśniejszy, ale to jeszcze nie koniec poprawek wizualnych. Modele przeciwników są bardziej dopracowane, a liftingowi został poddany też system oświetlenia.

Co ciekawe, woda też otrzymała inną barwę, przez co wygląda na czystszą. Być może jest to jakaś krypto forma propagowania dbania o środowisko? Nie wydaje mi się, acz bardziej błękitny kolor na pewno jest przyjemniejszy w odbiorze.

Nie zabrakło też wsparcia dla innych technologicznych sztuczek. Obraz jest znacznie ostrzejszy dzięki zastosowanemu antyaliasingowi. Z tego powodu krawędzie generowanych obiektów są znacznie wygładzone, co tylko umila wrażenia wizualne. Twórcy musieli popracować też nad głębią ostrości, ponieważ i ten aspekt prezentuje się znacznie lepiej.

Problem w tym, że w mojej opinii jest to za mało. Może to kwestia tego, że wielkim fanem Quake’a nigdy nie byłem. Z drugiej strony rozumiem podjęte decyzje przez deweloperów – jakby nie patrzeć, bezbłędnie zachowano ducha oryginału. Wydaje mi się, że w takim razie tytuł w tej edycji przypadnie do gustu właśnie fanom wydania z 1996 roku.