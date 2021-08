Trzy części Quake trafiają do Game Passa. Wraz z odświeżoną pierwszą odsłoną

Game Pass został wzbogacony o trzy części Quake. Nie zabrakło również odświeżonej pierwszej części gry.

Microsoft poinformował, że trzy części Quake (czyli pierwsza odsłona, druga oraz Arena) trafiają do Game Passa i już dziś możecie je pobrać. Oczywiście wymagane jest posiadanie abonamentu na PC lub konsoli. Są to kolejne gry Bethesdy, które trafiają na listę gier płatnej subskrypcji od Zielonych. Jak widać, wykupienie ZeniMax przez Microsoft przynosi rezultaty.

Warto nadmienić, że w skład wchodzi świeżo ogłoszona „zremasterowana” edycja pierwszej odsłony. Dokładniej i precyzyjniej chodzi o aktualizację, bo odświeżone tekstury, animacje, modele czy mapy, zostały dodane do gry w ramach patcha. Wszelakie dobro płynie do nas z trwającego Quakecona, który rozpieszcza fanów;).

Czego możemy się spodziewać po odświeżonym pierwszym Quake’u? Jak już wcześniej wspomniałem, szlify dotknęły grafikę, dostosowując ją do obecnych czasów. Wciąż to ta sama gra z 1996 roku, ale nie kłuje już w oko brzydotą tekstur. Ponadto dodano dwa pakiety rozszerzające: „Scourge of Armagon i Dissolution of Eternity”. Nie zabraknie również oryginalnego soundtracku czy multiplayera (nawet w split screenie dla czterch graczy!). Pozycja obowiązkowa do nadrobienia.