Szczycisz się każdą platyną na PS5? Ta gra to największe wyzwanie

Train Sim World 2 otrzymało darmową, next-genową aktualizację z myślą o konsolach PS5. To jeden z tych tytułów, gdzie poświęcicie setki godzin i złotych, aby zebrać wszystkie trofea.

Być może skądś kojarzycie Train Sim World 2, jeśli nawet nie jesteście fanami symulatorów kolei. Jeszcze niedawno na Epic Games Store każdy z Was mógł zgarnąć tę grę za darmo. Tak się składa, że jest to produkcja z rekordową liczbą „pucharków” do zdobycia na sprzęcie Playstation. W momencie pisania tego artykułu w grze znajduje się ich aż 328 i nie zapowiada się na to, żeby twórcy poprzestali na tylu osiągnieciach.

Wczoraj (19 sierpnia) trafiło do gry kolejne rozszerzenie o nazwie Rush Hour – Boston Sprinter, które dodaje do produkcji najszybszą linię kolejową w Ameryce. Za taką przyjemność należy zapłacić aż 125 zł i podobnych DLC do tego tytułu nie brakuje. Według moich kalkulacji trzeba wydać blisko 3800 zł, aby nacieszyć się każdym dodatkiem, nie wliczając w to ceny podstawowej wersji gry.

Nie wiem jak Wy, ale ja nigdy nie byłbym w stanie wydać aż tak dużej kwoty na symulator. Możliwe, że po prostu nie jestem docelowym odbiorcą tego dzieła, aczkolwiek i tak wydaje mi się to niezwykle olbrzymią sumą. Gracie może w TSW2? Jakie są Wasze wrażenia i dlaczego byście komuś polecili ten tytuł?