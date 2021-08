Wszystkie edycje Call of Duty: Vanguard. Czy warto aż tyle dopłacać?

Planujecie zakupić Call of Duty: Vanguard? W tym tekście znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje na temat różnić miedzy dostępnymi wariantami.

Wczoraj do sieci trafił reveal trailer nadchodzącego CoD: Vanguard. Niedługo po nim w oficjalnych kanałach sprzedaży gry pojawiły się pierwsze oferty. Tych jest kilka do wyboru, a każda z nich cechuje się zawartością, która może wielu zachęcić do wydania tych kilku dodatkowych groszy. Poniżej znajdziecie wideo, które w około minutę zaznajomi Was ze wszystkim:

Jeśli jednak nie macie tyle czasu, to zachęcam do dalszej lektury artykułu. Tak prezentują się „na papierze” wszystkie możliwe do zakupu edycje:

Battle Net

Standard Edition (59,99 €):

Call of Duty®: Vanguard

Wczesny dostęp do Bety Wieloosobowej

Schemat Arcydzieła do BOCW/WZ

5 godzin 2PD broni

Ultimate Edition (99,99 €):

Call of Duty®: Vanguard

Wczesny dostęp do Bety Wieloosobowej

Schemat Arcydzieła do BOCW/WZ

Pakiet Broni na Front

Pakiet 1. Grupy Uderzeniowej

5 godzin 2PD + 5 godzin 2PD broni

Zestaw Karnetu Bojowego Vanguard

PlayStation

Standard Edition (289 zł) – PS4:

Call of Duty: Vanguard

Wczesny dostęp do Bety Wieloosobowej

Schemat Arcydzieła do BOCW/WZ

Pakiet Broni na Front

Standard Edition (289 zł) – PS5:

Call of Duty: Vanguard

Wczesny dostęp do Bety Wieloosobowej

Schemat Arcydzieła do BOCW/WZ

Pakiet Broni na Front

Cross-Gen Bundle (349 zł):

Vanguard na PS4/PS5

Wczesny dostęp do Bety Wieloosobowej

Schemat Arcydzieła do BOCW/WZ

Pakiet Broni na Front

5 godzin 2PD broni

Ultimate Edition (459 zł):

Vanguard na PS4/PS5

Wczesny dostęp do Bety Wieloosobowej

Schemat Arcydzieła do BOCW/WZ

Pakiet Broni na Front

Pakiet 1. Grupy Uderzeniowej

5 godzin 2PD + 5 godzin 2PD broni

Zestaw Karnetu Bojowego Vanguard

Xbox One/Xbox Series X|S

Standard Edition (289 zł) – Xbox One:

Call of Duty: Vanguard

Wczesny dostęp do Bety Wieloosobowej

Schemat Arcydzieła do BOCW/WZ

Pakiet Broni na Front

Standard Edition (289 zł) – Xbox Series X|S:

Call of Duty: Vanguard

Wczesny dostęp do Bety Wieloosobowej

Schemat Arcydzieła do BOCW/WZ

Pakiet Broni na Front

Cross-Gen Bundle (349 zł):

Vanguard na Xbox One/Xbox Series X|S

Wczesny dostęp do Bety Wieloosobowej

Schemat Arcydzieła do BOCW/WZ

Pakiet Broni na Front

5 godzin 2PD broni

Ultimate Edition (459 zł):

Vanguard na Xbox One/Xbox Series X|S

Wczesny dostęp do Bety Wieloosobowej

Schemat Arcydzieła do BOCW/WZ

Pakiet Broni na Front

Pakiet 1. Grupy Uderzeniowej

5 godzin 2PD + 5 godzin 2PD broni

Zestaw Karnetu Bojowego Vanguard

Jak widać, do wyboru jest naprawdę wiele. Im więcej złotych poświęcimy, tym więcej zawartości otrzyma się w zamian. Miło, że pomyślano o stworzeniu pakietu, gdzie można zdobyć dostęp naraz wersje na obie generacje konsol. Być może ktoś planuje już zakup next-gena, a na ten moment posiada tylko sprzęt ubiegłej generacji. Wtedy wydaje mi się nabycie tej wersji najstosowniejszą decyzją.