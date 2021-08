Zostań kloszardem i mieszkaj w koszu na śmieci. Polski symulator z datą premiery

Twórcy Bum Simulator wreszcie potwierdzili datę premiery gry. Wyjątkowo dziwaczny symulator ukaże się jeszcze w sierpniu.

W 2018 roku zapowiedziano Bum Simulator, czyli – mówiąc wprost – symulator miejskiego pijaczka. Od tego czasu gra stale się rozwijała i nabierała kształtu w studiu Ragged Games.

W końcu przyszedł czas na ogłoszenie daty premiery. Ta jest dość nieodległa. Tytuł ukaże się we wczesnym dostępie już 26 sierpnia bieżącego roku, czyli bardzo niedługo. Twórcy udostępnili również nowy zwiastun, który prezentuje świeże spojrzenie na tę produkcję.

Bez wątpienia nie jest to gra dla każdego. To przesycony wulgarnym, niekiedy obrzydliwym humorem „symulator”, w którym dane nam będzie piąć się po szczeblach kariery w społeczności kloszardów.

Co ciekawe, gra podchodzi do tematu tak luźno, jak tylko się da. Niech nie zmyli was tytuł, z realizmem nie ma to zbyt wiele wspólnego. Postać gracza może dokonywać rzeczy, o jakich nie śniło się nawet najbardziej legendarnym bywalcom całodobowych sklepów monopolowych. Warto tu wymienić chociażby tresowanie agresywnych gołębi czy praktykowanie Alchemii Alkoholu.

Ponownie warto podkreślić, że Bum Simulator debiutuje we wczesnym dostępie. Oznacza to, że gra nie będzie ukończona w momencie wydania, ale za to twórcy powinni stale wprowadzać do niej nowe elementy. Zobaczymy co z tego wyjdzie.