DoGRYwka – Frostpunk 2 mrozi zwiastunem, cosplay z CP2077 rozgrzewa, a tyłek Pyramid Heada… cóż

Fani twórczości 11 Bit Studios dziś mają świetny powód do posiadania banana na twarzy. Dziś oficjalnie ogłoszono, że Frostpunk 2 powstaje. Po prostu musicie zobaczyć klimatyczny trailer, który niedawno trafił do sieci.

Specjalnie dla Was odnaleźliśmy też jeden z najlepszych cosplay’ów z gry Cyberpunk 2077. Pamiętacie jeszcze Panam Palmer? Modelka perfekcyjnie odwzorowała jej wygląd i świetnie oddała jej charakter. Nie zabrakło też znanego z memów ujęcia.

Coś ostatnio w branży growej przewija się często temat poprawianych pośladków niektórych postaci. Jeszcze niedawno pisaliśmy o jednym z przeciwników z The Last of Us Part II, który ostatecznie doczekał się sporych zmian w swoim wyglądzie. Tym razem padło na znanego z popkultury Pyramid Heada w grze Dead by Daylight. To tylko mała część najciekawszych newsów ze świata gamingu, a niżej znajdziecie ich resztę. Przeczytaliście już wszystko?