Ogromny przeciek Call of Duty Vanguard. Plotki się potwierdziły, oto okładka i grafiki

Call of Duty Vanguard przecieka jak dziurawe wiadro. W sieci pojawiła się okładka i masa grafik. Ujawnione pliki potwierdzają część plotek.

Activision niedawno ujawniło pierwsze (choć wciąż bardzo drobne) szczegóły najnowszego Call of Duty. Wydawca nadal nie potwierdził plotek głoszących, że gra znów zabierze nas do czasów II wojny światowej, ale chyba już nie musi tego robić. W sieci pojawiło się sporo grafik z gry. Potwierdzają one sporą część przecieków.

To właściwie pewne, że znów zawalczymy na wirtualnych frontach II wojny światowej. Ujawniona okładka jasno ukazuje setting gry. Co więcej, inne wyciekłe grafiki potwierdzają takie umiejscowienie akcji.

Wyciekłe materiały wskazują też parę innych szczegółów. Call of Duty Vanguard ponownie zaoferuje wydania Ultimate Edition oraz Cross-Gen Bundle. To drugie to wydanie międzygeneracyjne, które jest trochę droższe od standardowego, ale pozwala na jednoczesną rozgrywkę na – przykładowo – Xbox One i Xbox Series.

Grafiki prezentują również nieco inne podejście do klimatu II wojny światowej. Być może nie uświadczymy tu bardziej poważnego podejścia do niesławnego konfliktu i Sledgehammer Games pójdzie w kierunku tego, co widzieliśmy chociażby w Battlefield V. To jednak tylko moje przypuszczenia.

Wyciekłe grafiki znajdziecie poniżej. Pamiętajcie, że to mimo wszystko przeciek i ostateczny wygląd poniższych materiałów może ulec zmianie przed oficjalną premierą gry.











Imgur dzięki Earthbound_Fan i Reddit