Promocje dnia – 5 gier za darmo do sprawdzenia, w tym Battlefield 4 i Back 4 Blood! Do tego tani DOOM Eternal

Subskrybenci Xbox Live Gold za darmo wypróbują przez weekend m.in. Battlefield 4. Poza tym jest darmowy weekend z Frostpunk na Steam i rozpoczęły się otwarte beta testy Back 4 Blood. Posiadacze konsol od Sony kupią tanio Doom Eternal. Sprawdźcie, co dla Was przygotowaliśmy!

Nasz dział Promocje proponuje kolejne super okazje. Wszystkie znajdziecie poniżej, a my zwracamy szczególną uwagę trzy z nich.

Darmowy weekend z Battlefield 4 i nie tylko dla subskrybentów Xbox Live Gold

Ostatnio coś dużo o Battlefield, prawda? Ale spokojnie wszyscy, którzy subskrybują abonament Xbox Live Gold, pograją przez weekend nie tylko w BF’a. Skoro jesteśmy przy tej marce, to warto dodać, że dzisiaj zobaczyliśmy świetny filmik Battlefield 2042 Exodus Short Film. Obejrzycie go tutaj.

Ruszyły otwarte i darmowe testy Back 4 Blood! Sprawdźcie, jak byli twórcy cyklu L4D poradzili sobie ponownie z zombiakami

Premiera kuzyna serii Left4Dead powoli się zbliża, dlatego już od dziś przez następne 4 dni możecie wypróbować Back 4 Blood za darmo. Zbierzcie ekipę i ruszcie na walkę z zombiakami. Więcej o testach przeczytacie tutaj. Jeśli jednak chcecie dowiedzieć się jeszcze więcej, to odsyłam do strony gry, gdzie znajdziecie linki do pobrania gry i FAQ twórców.

Frostpunk z darmowym weekendem na Steam

Dzisiaj polskie 11 bits studios zapowiedziało Frostpunk 2 i z tej okazji pierwszą część gry możemy sprawdzać za free na Steam:

DOOM Eternal w świetnej cenie na konsole Sony. Wstyd nie skorzystać

Napiszę krótko. Koniec i bomba, a kto nie grał w DOOM Eternala ten trąba! Dostajecie świetną okazję do nadrobienia zaległości. Ostrzegałem, że będzie krótko.

Wszystkie promocje – akcesoria gamingowe, gry, PS5, laptopy i więcej:

Dajcie znać, co udało wam się wyhaczyć!