Zobaczcie, co można zrobić z Cyberpunk 2077! Gra wygląda obłędnie

W serwisie Youtube ukazało się wideo, prezentujące Cyberpunk 2077 w ekstremalnych ustawieniach graficznych. Ale to nie wszystko. Użytkownik dołożył do gry jeszcze ponad 50 modyfikacji, sprawiając, że gra wygląda naprawdę niesamowicie.

Na kanale Digital Dreams pojawił się filmik, który przedstawia Cyberpunk 2077 w możliwie najwyższych ustawieniach graficznych. Co więcej, autor zapewnia, że produkcję włączono wraz z ponad 50 modyfikacjami. Cóż nie będę opisywał tego, co się dzieje na filmie. Sami musicie to zobaczyć nawet w 4K. Nie zdziwcie się gorszej płynności rozgrywki, kiedy autor wychodzi z pojazdu. To nie tylko wina ustawień i modyfikacji.

Co by nie mówić i pisać o CP 77 oraz CD Projekt Red, to gra potrafi urzec grafiką. Cieniowanie, światło, odbijające się obiekty w wodzie i jaskrawe neony tworzą niepowtarzalny klimat. Niekoniecznie tylko na najwyższych ustawieniach graficznych. Szkoda, że ulice w bazowej wersji gry są wciąż puste.

