Z tym modem „wiedźmińska maszynka do zabijania” będzie jeszcze lepsza

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Kojarzycie może miecz Aerondight z dodatku Krew i Wino do Wiedźmin 3: Dziki Gon? Tak się składa, że powstała modyfikacja, która jeszcze bardziej wzmocni tę niezwykle silną broń!

Być może nie wiecie, ale Aerondight jest podarunkiem od Pani Jeziora. To srebrny miecz, który wyróżnia się na tle innych tego typu przedmiotów. Specjalną umiejętnością tego oręża jest możliwość zbierania ładunków podczas walki, które tymczasowo zwiększają jego siłę. Po uzbieraniu 10 takich naładowań miecz zada silniejszy cios, a następnie zwiększy na stałe swoje punkty obrażeń.

Autor modyfikacji, RandomTestGuy, zmienił statystyki oraz zmniejszył liczbę wymaganych ładunków do jedynie 5, aczkolwiek zwiększył tym samym dodatkowe obrażenia. Poniżej możecie zobaczyć parametry Aerondighta po instalacji modyfikacji:

Źródło: NexusMods

Choć w mojej opinii wspomniany prezent od Pani Jeziora już wcześniej był dosłownie maszynką do zabijania, teraz tym bardziej to określenie jeszcze lepiej pasuje. Dla jednych może to być zbyt duże ułatwienie, a dla drugich po prostu świetna zabawa.

Modyfikację More Powerful Aerondight możecie pobrać stąd.

Jeśli brakuje Wam modyfikacji ingerujących w walkę w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon, może zainteresuje Was inna broń biała. Tak się składa, że ostatnio pisałem o… ogromnej bagietce, którą Geralt może ścinać głowy swoich wrogom. Więcej o tym przeczytacie w tym artykule.