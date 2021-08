Kosmiczne Rebel Galaxy do odebrania za darmo. Za tydzień komiksowy FPS i urocza platformówka

Od dziś każdy może za darmo otrzymać na Epic Games Store Rebel Galaxy – kosmiczną grę w klimatach Sci-Fi. To produkcja m. in. deweloperów, którzy pracowali przy dwóch pierwszych częściach Diablo i nie tylko.

Jeśli nie chcecie zapomnieć o odebraniu tego prezentu, radzę się pospieszyć. Co prawda na przypisanie do swoich kont macie aż 7 dni (do 19 sierpnia, do godz. 16:59), aczkolwiek każdemu może zdarzyć się zapomnieć, prawda? Aby otrzymać ten prezent, przejdźcie tutaj. Dobrze! Czym dokładnie jest to całe Rebel Galaxy i dlaczego warto się tym tytułem zainteresować?

Gracze siądą za stery statku kosmicznego, aby przemierzyć galaktykę na własną rękę. To od nich zależy, jak pokierują swoją gwiezdną karierą. Przed nimi wszechstronny sandbox, w którym nie zabrakło elementów RPG, strategii oraz zręcznościowych. Tytuł jest w stanie pochłonąć na wiele godzin rozgrywki. Produkcja powinna bez problemu płynnie działać nawet na nieco starszych sprzętach, dlatego tym bardziej warto się nią zainteresować.

Za tydzień czeka wszystkich bardzo miła niespodzianka w formie uroczej platformówki Yooka-Laylee oraz nietypowego FPS-a Void Bastards. Pierwsza z wymienionych produkcji na pewno przypadnie do gustu graczom w każdym wieku, a druga raczej nieco starszym odbiorcom. Niezmiernie cieszy mnie fakt, że za niedługo będę miał możliwość zgarnięcia obu tych pozycji, ponieważ od wielu miesięcy czaiłem się na ich przeceny. Warto było czekać, bo teraz otrzymam je za darmo.

