Dzisiaj premiera tajemniczego Battlefield 2042 Exodus Short Film. Tutaj obejrzysz na żywo

Niedawno zapowiedziano emisję krótkiego filmu promującego Battlefield 2042 – ten ma wyraźniej nakreślić fabułę zbliżającej się gry prosto z rąk znanego DICE.

Ten kilkuminutowy cinematic będzie miał swoją emisję dokładnie o godzinie 17:00 czasu polskiego na platformie YouTube. Zachęcamy do oglądania z nami przy pomocy poniższego okna. Czego możemy się spodziewać po fabule Battlefield 2042?

Co zostało już potwierdzone, główny konflikt ma dotyczyć problemu między USA i Rosją. Wysoce prawdopodobnym jest, że związane są z nim katastrofy klimatyczne, które mają być ważną nowością w najnowszej odsłonie tego cyklu. Twórcy bez wątpienia mają sporo do pokazania, ponieważ czeka nas ponad 9 minut emisji. To dużo czasu, aby zaprezentować porządny kawałek historii.

🚨 Battlefield 2042 | Exodus Short Film duration :

9 Minutes 7 Seconds



9 Minutes 7 Seconds

Trzeba przyznać, że Elecronic Arts bardzo dobrze radzi sobie z prowadzeniem kampanii marketingowej nowego Battlefielda. Dzisiejszy film, bawienie się z graczami przy pomocy zagadek, a także świetne trailery to tylko część tego wszystkiego. Miejmy nadzieję, że ten krótkie wideo nie zawiedzie, a może nawet i pozytywnie zaskoczy.

A Wy czego oczekujecie po Battlefield 2042 Exodus Short Film? Na czym może skupić się Waszym zdaniem fabuła zbliżającej się gry? Jeśli macie jakieś pomysły, koniecznie dajcie znać w komentarzach.