Misja fabularna na de_mirage w CS: GO! Przejdź ją z kimś lub samemu

Jesteście fanami kultowego de_mirage w CS: GO? Tak się składa, że pewien modder stworzył specjalną misję fabularną w oparciu o wspomnianą mapę.

Mowa dokładnie o Mirage Story Mode, które każdy chętny może pobrać z Workshopu Steam. Za to ciekawe dzieło odpowiada użytkownik o nicku Pyro. Wielu graczy sprawdziło ją już we własnym zakresie i wyraziło w w większości jednoznaczna opinię – to naprawdę świetnie wykonana robota.

Źródło: Steam Workshop

Zadaniem gracza lub graczy jest odnalezienie tajnych dokumentów, jednakże sam autor zaznacza, że nie będzie to łatwe zadanie. Po screenach udostępnionych przez niego widać, że wymyślony przez niego gameplay jest różnorodny. Oprócz strzelania nie zabrakło też np. elementów parkuru. Fani znajdziek i różnych sekretów na pewno ucieszą się, że i tych elementów jest masa poukrywanych w najróżniejszych schowkach.

Oczywiście oryginalne de_mirage jest za małe, aby zmieścić na niej wszystkie pomysły twórcy, dlatego ten zadbał o dodatkowe budynki, a w nich nowe pomieszczenia. Aby zmienić lekko klimat lokacji, przestawił też porę dnia na wieczorną.

Nie wiem jak Wy, ale ja już nie mogę się doczekać, aż przetestuję Mirage Story Mode. Znacie może inne, ciekawe mapy do CS: GO? Jeśli tak, czekam na Wasze rekomendacje w sekcji komentarzy.

