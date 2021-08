Darmowe granie w Back 4 Blood przez weekend, a gra już w złocie

Twórcy kooperacyjnego Back 4 Blood udostępnili darmową i otwartą betę gry. Przez prawie cały tydzień, możecie sami wypróbować produkcję na konsolach oraz pecetach. Wydawca poinformował, że tytuł otrzymał „złoty status”.

WarnerBros Games poinformowało o wystartowaniu otwartej bety do Back 4 Blood. W dniach od 12 do 16 sierpnia do godziny 21:00 wszyscy chętni mogą wypróbować tytuł za darmo na PC (Steam/Epic Games Store), PS4, PS5, XONE oraz XSX S|X. Na oficjalnej stronie stronie gry znajdziecie linki do pobrania tytułu oraz obszerne FAQ

Co więcej, deweloperzy potwierdzili, że B4B dostał „złoty status”. Oznacza to, że gra jest ukończona, a data premiery 12 października bieżącego roku jest bezpieczna. Nie powinno być zatem już żadnych opóźnień. Ponadto lada moment gra trafi do tłoczni płyt. Teraz już powinniśmy mieć pewność, że w październiku zagramy w kuzyna kultowej serii Left 4 Dead.

W becie jest dostępnych pięć postaci Ocalałych, wiele różnorodnych broni, kart umiejętności oraz ulepszonych wersji zombiaków. Co więcej, twórcy oferują dwie misje kooperacyjne w trybie PvE , dwie misje PvP, a także Fort Nadziei. Gorąco zachęcam do przeczytania o dziwnych rasistowskich zombie, które pojawiły się w grze;)

Rekomendowane wymagania sprzętowe do Back 4 Blood:

CPU Intel Core i5-8400 lub AMD Ryzen 7 1800X

GPU GeForce GTX 970 lub Radeon RX 590

RAM 12GB

Pamięć 25GB SSD

OS WINDOWS 10 64-bit

DX DIRECTX 11

Jeśli nie wiecie, czym jest Back 4 Blood, to spieszę z pomocą. Tytułowa produkcja opiera się na zabawie znanej z serii Left 4 Dead, czyli walce z zombiakami w czteroosobowych zespołach. Produkcja kładzie duży nacisk na współpracę między graczami w trybie multiplayer. Do rozegrania będzie kampania, ale także różne tryby jak np. PvP, w którym w rolę zmodyfikowanych (bardziej wytrzymałych, mających swoje specjalne umiejętności) zombie wcielą się prawdziwi gracze. Warto wspomnieć, że nad produkcją pracują członkowie ekipy deweloperskiej, która stworzyła cykl L4D.