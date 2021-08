Grom wideo blisko do narkotyków i mogą być „kolejną pandemią” – twierdzi pisarka

Pisarka Abi Silver porównała gry wideo do narkotyków i pandemii. Jej artykuł opublikowany w The Telegraph wzbudził sporo kontrowersji.

W gazecie The Telegraph pojawił się kontrowersyjny artykuł, który dość nieudolnie stara się zwrócić uwagę na problem z uzależnieniem od gier wideo. Jego autorka, Abi Silver, wydała niedawno powieść, która opisuje przypadek youtubera i gracza, którzy zamordowali przeciwną grom wideo psychiatrę. Chyba już się domyślacie, o czym opowiada jej artykuł.

Silver zwróciła uwagę, że jej syn spędza dużo czasu przy Fortnite. Wyciągnęła też daleko idące wnioski, że gaming jest szalenie uzależniający i może być kolejną pandemią.

Nadszedł czas, aby wszyscy zwrócili uwagę na „opioidowe” możliwości gier, zanim uzależnienie nastolatków od ekranu stanie się kolejną globalną pandemią. Byłam zszokowana i oburzona, że istnieje coś, co jest nieuregulowane i swobodnie dostępne dla naszych dzieci. Co jest uważane za bardzo niebezpieczne, ale nikt nic z tym nie robi. To było tak, jakby ktoś przychodził w nocy do sypialni mojego syna i wstrzykiwał mu uzależniający narkotyk (w odniesieniu do Fortnite – red. ). – napisała Abi Silver na łamach The Telegraph

Źródło: Video Games Chronicle

Warto również wspomnieć, że punktem zapalnym do napisania omawianego artkułu Silver był fakt wprowadzenia dodatkowych regulacji ws. gier wideo w Chinach. Czy polityka Chin to dobra baza do pisania takiego artykułu? To już musicie ocenić sami.

Porównywanie gier wideo do narkotyków i epidemii to jednak w moim mniemaniu spore, wręcz nieprzyzwoicie duże nadużycie. Owszem, od gamingu można się uzależnić. Dotyczy to jednak każdego medium i rzeczy, które przynoszą nam radość. Gry wideo są co prawda interaktywne i wymagają więcej zaangażowania, ale Abi Silver ewidentnie troszkę poniosło.