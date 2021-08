Tyłek Piramidogłowego już oficjalnie poprawiony. Gracze Dead by Daylight dopięli swego

Autorzy Dead by Daylight uznali, że pośladki Piramidogłowego potrzebują poprawek. Jedna z twórczyń gry wyjaśniła decyzję deweloperów.

Jeśli gracie w Dead by Daylight, z pewnością kojarzycie dodatek, który wprowadza do gry Heather oraz Piramidogłowego z serii Silent Hill. Rozszerzenie wzbudziło sporo emocji nie tylko z uwagi na obecność znanej marki, ale też przez… mocne wyeksponowanie pośladków Piramidogłowego w materiałach promocyjnych.

Niedawno fani gry zwrócili uwagę (nie, niestety nie żartuję), że tyłek stwora znacznie zmalał. Spekulowano, że twórcy celowo go zmniejszyli, aby powalczyć z licznymi memami i żartami wycelowanymi w kultowego demona. Okazuje się jednak, że „problem” był efektem błędu w grze. Bug został wyeliminowany, a jedna z pracownic Behaviour Interactive postanowił sprostować sytuację.

Tyłek Piramidogłowego nigdy nie został znerfiony. Jednak ostatnio znaleźliśmy błąd w stroju The Corrupted. Materiał pokrywający postać miał problemy z przycinaniem, przez co jego tyłek był, cóż, zupełnie płaski. Naprawiliśmy to i zostanie to wprowadzone w następnej aktualizacji.

– skomentowała jedna z twórczyń gry w rozmowie z Kotaku