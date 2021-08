W The Last of Us Part II przez chwilę były wybuchające „cztery litery”. Serio

Deweloper z Naughty Dog podzielił się w swoim portfolio nagraniem, które przedstawia wersję Pre-Alpha The Last of Us Part II. Okazuje się, że jeden z przeciwników na wczesnym etapie prac miał naprawdę nietypowy design.

Dzięki Matthew Gallantowi (Lead System Designer) po sieci krąży wideo, w którym możemy zobaczyć, jak mieli wyglądać Shamblerzy z TLoU2 w swojej pierwotnej wersji. Okazuje się, że zarażeni pod koniec swoich pleców mieli mieć wybuchowe elementy, które pewnie każdemu zaczną się od razu źle kojarzyć. Sami przyznajcie, że wygląda to naprawdę… niedorzecznie? To chyba będzie odpowiednie słowo.

Po zobaczeniu tego wideo cieszę się, że ten typ wroga nie trafił w takiej formie do ostatecznej wersji gry. Na pewno mogłoby to być obiektem żartów i masy memów wśród społeczności serii TLoU. Najpewniej deweloperzy z Naughty Dog w odpowiednim momencie zmienili koncept Shamblerów, co w mojej opinii wyszło tylko na dobre. Bez wątpienia absurdalnie szybko rosnące „4 litery” nie pasują do poważnego klimatu tej produkcji.

