Oblivion na silniku Skyrima wygląda przepięknie! Twórcy chwalą się efektami ostatnich tygodni prac

Autorzy modyfikacji Skyblivion po kilkunastu tygodniach ciszy opublikowali materiał wideo zawierający nowości z swojego fanowskiego projektu. Śmiałkowie objęli za cel przeniesienie praktycznie całego Obliviona na silnik TES V: Skyrim.

Być może zdążyliście już zapomnieć o tym niezwykłym dziele, ale na szczęście jego twórcy cały czas rozwijają swój nietypowy pomysł. Wczoraj do sieci trafiło blisko 20 minut materiału, w którym opowiedziano o ostatnich postępach Znajdziecie go poniżej i gorąco polecam się z nim zaznajomić, ponieważ gra robi ogromne wrażenie.

Ekipa z grupy modderskiej TESRenewal już od wielu miesięcy pracuje nad próbą stworzenia ulepszonej wersji Obliviona. Jak widać, posuwają się w swoich założeniach naprawdę szybko do przodu. Co ciekawe, mod będzie całkowicie darmowy i zadziała odpowiednio ze zwykłą wersją Skyrima oraz Legendary Edition. Nie obyło się jednak bez pewnego haczyka. Oprócz którejś z wymienionych gier będzie potrzeba jeszcze dodatkowo TES IV. Nie dziwię się takiemu rozwiązaniu – będzie to przecież cała przygoda, do której dostęp normalnie można otrzymać jedynie przy zakupie czwartych Scrollsów. W mojej opinii jest to uczciwe zagranie.

Co sądzicie o zaprezentowanych powyżej ujęciach z moda Skyblivion? Moje serducho już skradły i nie mogę się doczekać premiery. Niestety, na ten moment nie wiadomo o niej za wiele, dlatego tym bardziej z niecierpliwością będę czekał na kolejne wieści odnośnie tej modyfikacji.