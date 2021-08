Koniec tajemnic, oto Battlefield 2042 Exodus Short Film. Oglądajcie!

No i stało się! Electronic Arts zaprezentowało wcześniej zapowiedziany, krótki film prezentujący namiastkę fabuły Battlefield 2042! Zobaczcie, jak prezentuje się 9 minut tego świetnego cinematika.

Nie będę ukrywał, że wyczekiwane Exodus Short Film nie zawiodło mnie, choć miałem nieco inne oczekiwania względem tego, co ostatecznie zobaczyłem. Emocjonująca scena na końcu, która trzyma w napięciu sprawiła, że aż przeszły mnie ciarki. Aż jestem ciekaw, czy sami będziecie mieli tak samo. Rzućcie okiem, bo naprawdę warto:

Przypadł mi do gustu konflikt żołnierzy najemników, którzy u których najwidoczniej panuje pewien chaos. Szczerze mówiąc, liczyłem jednak, że podczas wideo zobaczymy jakiś niezwykły zwrot akcji związany z panującą wokół burzą, a czegoś takiego zabrakło. Nie zmienia to faktu, że jestem pod ogromnym wrażeniem prac osób, które są odpowiedzialne za tę animację. Mam nadzieję, że niedługo do sieci trafi materiał pokazujący kulisy jej powstania, bo i to z chęcią bym obejrzał.

Premiera Battlefield 2042 ma odbyć się już 22 października 2021 roku. Każdy będzie mógł zakupić grę w wydaniach na PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 i PS5. Nie wiem jak Wy, ale ja nie mogę się już doczekać.