Darmowa aktualizacja do Total War Saga: Troy zmieni grę. Zabraknie potworów i elementów magicznych

Po rocznej wyłączności dla Epic Games Store, Total War Saga: Troy pojawi się na platformie Steam na początku września. Wraz z premierą podstawowej wersji gry, twórcy udostępnią płatne DLC Mythos, a także darmową aktualizację z historyczną zawartością.

Już 2 września będziemy mogli zagrać w Total War Saga: Troy na Steamie. Co więcej, wraz z zawitaniem produkcji na platformę Valve, tytuł otrzyma płatny dodatek Mythos i darmową aktualizację. Ten z kolei skupi się przedstawieniu w pełni mitologicznej fantastyczności. Nie zabraknie więc cyklopów, hydr czy latających harpii. Co jednak ciekawe, deweloperzy wspomnieli o darmowej aktualizacji, która postara się wiernie odwzorować historyczne realia epoki brązu. Zmiany wpłyną na balas oraz całą rozgrywkę w kampanii, jak i zwykłych bitwach.

Darmowy tryb historyczny w Total War Saga: Troy

Jeśli tak jak ja, nie przepadacie za fantastycznością w serii Total War, to darmowa aktualizacja na premierę powinna Was ucieszyć. Przede wszystkim w trybie historycznym, znikną potwory i elementy magiczne (tyczy się to też wojowników przebranych za np. minotaury). To nie wszystko. CA zmieniło wiele wydarzeń heroicznych oraz dodało inne w kampanii głównej. Deweloperzy zapewniają, że starają się wiernie odwzorować epokę brązu. Trzeba jednak pamiętać, że z tą dokładnością historyczną w grach Total War bywa różnie.

Twórcy zapowiedzieli również usunięcie i przerobienie niektórych umiejętności bohaterów, które naginały rzeczywistość np. leczenie. Jeśli już mowa o bohaterach, ci będą teraz mieć straż przyboczną. Tę z kolei wybiera się w drzewku umiejętności na podstawie poziomu dowódcy. Koniec więc z samotnym bieganiem herosa po polu bitwy i wyżynaniu w pień zastępów wrogich wojsk.

Na koniec deweloperzy przedstawili zupełnie nową mechanikę: system administracji. Ma on zastąpić obecny system linii zaopatrzeniowych, dzięki czemu będziemy otrzymywać kary i premie na podstawie wielkości naszego państwa. Zdecydowanie ta zmiana powinna wpłynąć korzystnie na końcową fazę rozgrywki na mapie kampanii. Tytuł zachęci nas do rozważniejszego dokonywania wyborów strategicznych oraz zmusi do lepszego zarządzania gospodarką.

Total War Saga: Troy wraz z dodatkiem Mythos pojawi się na platformie Steam już 2 września bieżącego roku. Obok darmowego trybu historycznego, w grze do wyboru będzie obecny tryb wzorowany na mitologii oraz ten z płatnego DLC. Przypomnijmy, że tytuł przez rok udostępniono na wyłączność dla Epic Games Store. Co więcej, gra była rozdawana za darmo przez 24 godziny. Łącznie odebrano około 7,5 miliona darmowych kopii.