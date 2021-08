Oblężenie Paryża na rozgrywce. Nowy typ misji w dodatku do AC Valhalla

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Ubisoft pokazało zwiastun rozgrywki nowego dodatku do Assassin’s Creed Valhalla. Materiał skupia się na misjach infiltracyjnych.

Dziś oficjalna premiera najnowszego rozszerzenia Assassin’s Creed Valhalla. Od teraz każdy chętny gracz może nabyć dodatek, a od wczoraj jest on dostępny dla posiadaczy Season Passa.

Jeśli tęsknicie za zmaganiami Eivor (lub Eivora), chyba warto się nim zainteresować. Recenzje wskazują, że to niezła dawka nowości, choć ma parę problemów.

Ubisoft zaprezentowało graczom zwiastun, który ma na celu zapoznanie ich z rozgrywką w Oblężeniu Paryża. Jedną z najważniejszych nowości w świeżym pakiecie zawartości są misje infiltracyjne. Przyjdzie nam w nich przekraść się za szeregi wroga i pozbyć się wyznaczonego celu. Fani starszych odsłon Assassin’s Creed dobrze pamiętają tego typu aktywności. Jeśli jesteście w tej grupie odbiorców oraz tęsknicie za skrytobójczymi zadaniami, jest to dodatek skierowany między innymi do Was.

Materiał prezentuje również nowe umiejętności oraz obecne w rozszerzeniu lokacje. Średniowieczna Francja nie wyróżnia się zbytnio na tle Anglii z podstawki, ale może się podobać.

Jeśli chcecie zapoznać się ze wstępem do historii Oblężenia Paryża, w tym miejscu znajdziecie zwiastun premierowy. Przybliża on wybrane wątki fabularne obecne w rozszerzeniu.