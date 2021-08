Oto darmowa gra w klimatach For Honor z Białorusi

Białorusini zapowiedzieli odpowiedź na ubisoftowe For Honor. Darmowa open beta do Blood of Heroes wystartuje jeszcze w sierpniu tego roku. Przygotujcie swoje komputery na krwawą jatkę!

Białoruskie studio Vizor Games oficjalnie ogłsiło rozpoczęcie otwartych beta testów do Blood of Heroes. Już teraz możecie zarejestrować się, aby wziąć udział becie, która rozpocznie się 26 sierpnia bieżącego roku. Produkcja będzie darmową grą sieciową, której rdzeniem rozgrywki mają być pojedynki PvP. Główną rolę w walkach odegra broń biała.

Każdy z bohaterów będzie mieć swój unikalny ekwipunek oraz specjalne moce. Początkowo gra pojawi się tylko na PC (w języku polskim), jednak w dniu oficjalnej premiery zagramy także na PS4, PS5, XONE i XSX i S.

Blood of Heroes kładzie nacisk na mechanikę walki, a dokładnie pojedynku między dwoma graczami. Znaczenie podczas potyczek ma mieć czas reakcji oraz wyczucie odpowiedniego momentu. Twórcy zapewniają, że tytuł będzie na tyle zbalansowany, by wpływ na zwycięstwa miały wyłącznie umiejętności gracza.

Ponadto w grze znajdziemy tryby m.in. Burda i Dominacja. Ten pierwszy to deathmatch, w którym gracze podzieleni są na trzy osobowe drużyny. Klasycznie będą się wyżynać w pień. Z kolei Dominacja ma polegać na przejęciu i kontrolowaniu określonych obszarów na mapie. Wezmą w nich udział dwie drużyny po 5 osób. W tym aspekcie twórcy postarają się położyć nacisk na równowagę między taktyką, a bezpośrednią walką.

Wymagania sprzętowe do Blood of Heroes:

Minimalne:

System operacyjny: Windows 10

Procesor (CPU): Intel Core i3-9300, AMD Ryzen 3 2300X

Karta grafiki: NVIDIA GeForce GTX 1050, AMD Radeon RX 560

Pamięć RAM: 8 GB

Dysk twardy: ~10 GB

Zalecane:

System operacyjny: Windows 10

Procesor (CPU): Intel Core i7-8700, AMD Ryzen 3 3300X

Karta grafiki: NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 590

Pamięć RAM: 8 GB

Dysk twardy: ~10 GB