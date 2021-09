DoGRYwka – dziś premiera odpicowanego Death Stranding, AI poprawia twarze w Wiedźminie 3 i niezłe bryki z GT7 w 4K

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Dziś premiera Death Stranding Director’s Cut na konsoli PS5. Gra doczekała się wielu pozytywnych ocen wśród recenzentów, a nie zabrakło także kilku piątkowych artykułów na jej temat. Wiedzieliście, że przejście na to wydanie z „podstawowego” jest niezwykle tanie?

Do sieci trafiły nowe screenshoty z Gran Turismo 7, które przedstawiają 3 samochody możliwe do otrzymania w ramach bonusu do pre-orderu. Nie zabrakło także ujęć ukazujących zaawansowany system pogodowy. Wszystko w 4K!

Po prostu nie można przejść obojętnie ulepszonych twarzy z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Wszystko jest owocem mocy pewnego AI, które sprawiło, że ludzie z rodzimej produkcji wyglądają jeszcze bardziej realistycznie. Przed rozpoczęciem weekendu rekomendujemy zapoznać się również z pozostałymi, najciekawszymi newsami ze świata gamingu. Całość znajdziecie poniżej: