Gameplay z Battlefield Mobile wyciekł do sieci i nie wygląda źle. Serio

YouTube zalewają materiały z rozgrywki Battlefield Mobile. Nowa produkcja EA nie wygląda tak źle, jak można się było spodziewać.

Niedawno do sieci wyciekły zrzuty ekranu, które raczej nie powalały. Gra nie wyglądała na nich najlepiej, choć trzeba pamiętać, że to produkcja mobilna. Ciężko sprawić, aby gra przeznaczona na smartfony wyglądała i jednocześnie działała bardzo dobrze na wszystkich urządzeniach.

Teraz na YouTube możemy obejrzeć masę materiałów z rozgrywki Battlefield Mobile. Prezentują one grę na różnych ustawieniach graficznych. Dodatkowo są to gameplay’e z wersji alfa, co oznacza, że grafika i rozgrywka nie są jeszcze ukończone. Miejcie to na uwadze przy zapoznawaniu się z wyciekłymi materiałami.

Moim zdaniem nie wygląda to źle. Owszem, oprawa nie należy do najładniejszych, ale pamiętajcie, że rozgrywkę będziemy oglądać na niewielkim ekranie. Zresztą, tak jak wspominałem, grafika nie jest tu najważniejsza.

Sama rozgrywka prezentuje się jak troszkę pozmieniany Battlefield 3. I jest to komplement, bo ciężko przełożyć tak rozbudowanego FPS-a na urządzenia mobilne. Póki co jestem zaintrygowany i czekam, aż EA udostępni możliwość sprawdzania gry. Call of Duty Mobile zdawało egzamin na piątkę z plusem i mam nadzieję, że mobilny Battlefield także sobie poradzi.