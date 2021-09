The Last of Us z nieoczywistymi gadżetami. Ceny mogą skutecznie zniechęcać

Już niedługo kolejna edycja corocznego The Last of Us Day. Z tej okazji Sony postanowiło zaprezentować nową kolekcję merchu z gry. Znajdziemy tam m.in. ubrania, portfele czy… gitarę.

Choć opinie o The Last of Us Part II wydają się skrajne, nie da się zaprzeczyć temu, że seria jest dziś już kultowa. Nie bez powodu Sony urządza coroczną specjalną imprezę zwaną „The Last of Us Day”.

The Last of Us i nowe gadżety

Tegoroczna edycja odbędzie się już 26 września. Z tej okazji w oficjalnym sklepie PlayStation pojawiła się świeża dostawa merchu przeznaczonego dla fanów cyklu. Mimo naprawdę fantastycznego wyglądu części gadżetów cena wydaje się skrajnie wygórowana.

Dla chętnych przygotowano całkiem nieźle wyglądające ubrania i dość zaskakujące gadżety. Można zaopatrzyć się m.in. w szarą koszulkę z podobizną Abby z TLoU II, dzianinową czapkę czy koszule flanelowe oraz dwa rodzaje kurtek. Nie da się jednak ukryć, że przeciwdeszczowa kurtka wyceniona na prawie 209 funtów (około 1120 zł!) skutecznie odstraszy ceną polskich fanów serii.

W ofercie pojawiły się też dość nieoczekiwane rzeczy, jak specjalny organizer do kabli, strun czy ołówków, skórzany portfel, kostki do gitary, a nawet pasek do gitary Taylor Guitars. Model Taylor 314 CE pojawił się w grze, nie dziwi więc kolaboracja producenta z Sony.

Dla prawdziwych entuzjastów przygotowano nawet wspomnianą wyżej gitarę (lub wersję GS Mini), ale kosztują odpowiednio: 2 060 funtów lub 630 funtów (11 082 zł i 3 389 zł). Sporawo.

W sklepie PS Store pojawią się zniżki na dotychczas wydane gry z serii. My jednak powinniśmy przygotować się również na kolejne zapowiedzi. Choć raczej na TLoU III nie mamy co liczyć, od dłuższego czasu mówi się o osobnym trybie multiplayer do „dwójki”.