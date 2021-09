Xbox zyskuje ważne wsparcie. Twórcy Tomb Raider pomogą przy wyczekiwanej grze

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Potwierdzono, że Perfect Dark powstaje nie tylko dzięki The Initiative, ale też przy pomocy twórców nowych odsłon Tomb Raider. Crystal Dynamics wesprze mocne studio Microsoftu w produkcji.

Choć projekt jest jeszcze na wczesnym etapie produkcji, pomoc zawsze się przyda. Gra ma być bardzo ambitnym i złożonym projektem.

Aktualizacja dotycząca Perfect Dark! Współpracujemy z Crystal Dynamics, światowej klasy zespołem odpowiedzialnym za takie gry jak Tomb Raider, aby przenieść ten pierwszoosobowy thriller szpiegowski na nową generację (konsol – red. ).

Zespoły nie mogły przepuścić okazji do wspólnej pracy. Wciąż jesteśmy na wczesnym etapie rozwoju, ale jesteśmy niesamowicie podekscytowani możliwością wykorzystania tej wyjątkowej okazji, aby zrealizować wizję Perfect Dark! – informuje The Initiative na Twitterze

Niedawno o grze wypowiedział się znany informator, który stwierdził, że tytuł ma nieco przypominać Johna Wicka pod względem walki. Myślę jednak, że póki co jest trochę za wcześnie, aby osądzić, czy takie doniesienia są wiarygodne. Skoro Perfect Dark jest we wczesnej fazie rozwoju, wydaje mi się, że twórcy nie mają za dużo do pokazania. Pozostaje czekać na więcej konkretów.