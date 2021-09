Gameplay z Marvel’s Guardians of the Galaxy pokazuje efektowne moce i śliczne miejscówki

Eidos Montreal zaprezentowało świeży rzut oka na rozgrywkę Marvel’s Guardians of the Galaxy. Chętni gracze mogą lepiej przyjrzeć się modelowi walki i eksploracji świata gry. Materiały nie są długie, ale ucieszą osoby czekające na nową produkcję ze Strażnikami Galaktyki.

Pierwszy materiał skupia się na starciach z wrogami. Widzimy na nim, jak bohaterowie korzystają ze swoich supermocy, ale nie tylko. Możemy również rzucić okiem na trochę standardowego strzelania i parę efektownych sztuczek Strażników Galaktyki. Każdy z bohaterów ma inne umiejętności, które przydadzą się w skrajnie różnych sytuacjach. Warto poznać je bliżej.

Materiał prezentujący eksplorację jest już dużo bardziej spokojny. Dzięki niemy możemy zapoznać się z bazą wypadową Strażników i paru wybranym miejscówkom. Dodatkowo twórcy dorzucili pokaz wyborów gracza i ich konsekwencji, wytwarzania przedmiotów, personalizacji wyglądu postaci i wielu, wielu więcej elementów.

Jeśli nie wiecie jeszcze, czy Marvel’s Guardians of the Galaxy to gra dla Was, spieszę z pomocą. W tym artykule znajdziecie jej zapowiedź, w której przeczytacie o historii, postaciach i rozgrywce.