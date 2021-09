Nowe gry Ubisoft zaczynają wyciekać. Czym są tajemnicze projekty?

W sieci pojawił się przeciek ujawniający nowe projekty firmy Ubisoft. Deweloperzy zareagowali na nowe doniesienia usuwając je.

Usunięto konkretnie wpisy Pavla Djundika. Programista jest autorem serwisu SteamDB i dokopał się do listy nieujawnionych gier Ubisoftu, które znalazły się wśród tytułów wyciekłych z serwerów firmy NVIDIA.

Oto nazwy projektów, które znalazły się na listach z przecieku:

Meteor – studio Sofia

Project Q – nieokreślone studio

Over – studio Paris

Orlando – studio Ivory Tower

Meteor to najpewniej duży dodatek do Assassin’s Creed Valhalla. Wskazują na to liczne przecieki, a dodatkowo samo Ubi potwierdziło, że szykuje przynajmniej jeden dodatek. Co więcej, Ubi Sofia faktycznie pracuje przy grach z serii Assassin’s Creed, a zapowiedź nowego dodatku zawiera wątek meteorytu.

Ivory Tower to studio zajmujące się serią The Crew. Najprawdopodobniej Project Orlando to dodatek do The Crew 2 lub zupełnie nowa odsłona serii. Obstawiam jednak rozszerzenie do dwójki, wszak zrzuty ekranu z domniemanego dodatku wyciekły niedawno do sieci.

Pozostałe z powyższych projektów to jedna wielka niewiadoma. Gracze spekulują, że Project Q to gra Star Wars od Ubisoft Massive. Brak jednak konkretnych dowodów wskazujących na to, że faktycznie chodzi o ten tytuł. Project Over to podobny przypadek, na temat którego trudno spekulować.

Więcej szczegółów odnośnie powyższych projektów powinniśmy poznać za jakiś czas. Pamiętajcie, że nie wszystkie z nich muszą ostatecznie trafić na rynek. W przecieku pojawiają się również takie gry, które mogą nigdy nie ujrzeć światła dziennego.