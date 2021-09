Toyota, Porshe i Mazda z Gran Turismo 7 w 4K. Zobaczcie nowe screeny z gry

Do sieci trafiły nowe screeny prosto z silnika gry Gran Turismo 7 w rozdzielczości 4K. Możecie na nich zobaczyć między innymi 3 samochody, które otrzymacie w ramach pre-orderu. Można zobaczyć też efekty systemu dynamicznej pogody.

Za przedpremierowy zakup GT7 otrzymacie dostęp m. in. do dodatkowych samochodów. Są to pojazdy zupełnie różnych marek, dlatego jest spora szansa, że znajdziecie coś, co przypadnie Wam do gustu. Rzućmy okiem na te cudeńka. Zacznijmy od pierwszego z nich!

Bonusy z pre-orderu Gran Turismo 7

Toyota Supra GT500 ’97 (Castrol Tom’s)

Porsche 917 Living Legend

Mazda RX-Vision GT3 Concept Stealth Model

Szczególne wrażenie zrobił na mnie ostatni pokazany samochód, czyli Mazda w karbonowym wydaniu. Wygląda niezwykle elegancko jak na sportową maszynę. Jej opływowy kształt również nadaje charakteru. Jestem ciekaw tylko, jak się sprawdzi w grze. Na zweryfikowanie tego będzie trzeba jeszcze poczekać, bowiem premiera odbędzie się 4 marca 2022 roku na PS4 i PS5.

Gran Turismo 7 – system dynamicznej pogody

Źródło: GTPlanet

O systemie dynamicznej pogody wiadomo było od dłuższego czasu. Dopiero ostatnio Kazunori Yamauchi poinformował, że będzie on niezwykle zaawansowany. Zebrana na powierzchni toru ciecz będzie dosłownie parować, co ma mieć wpływ na przyczepność i ogólne odczucia z jazdy. Widać to idealnie na powyższych screenach, gdzie zaprezentowano właśnie ten proces.