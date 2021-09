Jakie funkcje chcecie w PS5? Sony ma swoją tajemniczą, „fantastyczną” listę

Niedawno wyszła druga, spora aktualizacja konsoli PS5. Wprowadziła masę przydatnych usług, a jak się okazuje, najwidoczniej to nie koniec korzyści, które zaoferuje sprzęt PlayStation.

PlayStation Blog przeprowadził wywiad z samym Hideaki Nishino, czyli SVP of Platform Experience. W skrócie można powiedzieć, że jest to wysoko postawiony pracownik „zajmujący się wszystkim poza samymi grami”. Został on zapytany m. in. o kwestię ostatniej i nadchodzących aktualizacji na PS5.

To dopiero druga duża aktualizacja dla PS5. Cofnijmy na moment czas. Od premiery PS4 minęło już chyba osiem lat. Dzięki PS4 wiele się nauczyliśmy i nadal uczymy się o tym, jak gracze korzystają z systemu i jak zachowują się gry. Wiemy, co jest najbardziej akceptowane i najpopularniejsze; jakie funkcje nie są używane. Przed premierą PS5 mieliśmy więc gigantyczną listę rzeczy, które chcieliśmy zrobić. Właściwie, to marzyliśmy o zrobieniu wszystkiego. Czy przetrawiłem całą listę? Nie sądzę, jeszcze nie. Ale na liście są interesujące, ekscytujące, fantastyczne pomysły. W tym samym czasie wprowadziliśmy na rynek PS5. Otrzymujemy więc masę informacji zwrotnych od społeczności poprzez sieci społecznościowe lub telemetrię systemu, a także od mediów, mojej rodziny, przyjaciół. Mamy mnóstwo list z opiniami. – mówi Hideaki Nishino w rozmowie z PlayStation Blog

Sam jestem ciekaw, co dokładnie się kryje za tymi tajemniczymi słowami. Wielu ucieszy pewnie fakt, że brane są opinie ludzi z całego świata. W związku z tym rekomenduję, aby zgłaszać swoje uwagi i propozycje. Być może to właśnie dzięki Wam system piątego PlayStation stanie się lepszy.