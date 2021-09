Sprawdźcie pierwsze recenzje Diablo II Resurrected. Szału nie ma, ale źle też nie jest

Premiera Diablo II Resurrected już za nami, Blizzard nadal promuje grę, a do sieci napływają pierwsze recenzje. Nie jest źle, ale do ideału ewidentnie trochę zabrakło.

Gra zbiera raczej pozytywne oceny, ale trzeba powiedzieć jasno, że nie jest to wybitna produkcja. Średnia lekko powyżej 80 punktów na Metacritic oznacza dobry produkt, który ma mocno zauważalne wady. Nie każdy jest zachwycony odświeżeniem Diablo II, ale tytuł znajdzie swoich fanów. Miejcie jednak na uwadze, że na razie w sieci pojawiło się niewiele recenzji gry.

Wybrane recenzje Diablo II Resurrected:

GameInformer – 8.75/10

Destructoid – 8.5/10

GodisaGeek – 8/10

NME – 4/5

Dexerto – 7/10

Millenium – 7.5/10

Największą zaletą gry jest to, że to po prostu odświeżone Diablo II. Jeśli nadal lubicie taką trochę już podstarzałą rozgrywkę i nie przeszkadzają Wam pewne archaizmy, których nie pozbył się remake, jest to produkcja dla Was. Dodatkowo pochwały zbiera bardzo przyzwoita oprawa audiowizualna, poprawki z sekcji quality of life oraz jakość portów na konsole.

Największą wadą gry jest to, że to po prostu odświeżone Diablo II. Powtórzenie to nie jest przypadkowe, bowiem tak jak w przypadku zalet, przeniesiono również wady. Gameplay ma być nadal troszkę toporny. Co więcej, nie wszystkie ulepszenia rozgrywki zdają egzamin i recenzenci krytykują niektóre poprawki.

Tak czy inaczej, nie ma tu mowy o porażce pokroju Warcraft III: Reforged. Diablo 2 Resurrected zdaje egzamin, choć nie każdy będzie z niego w pełni zadowolony. Niemniej fani oryginału powinni się zainteresować tym tworem.