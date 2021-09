Chcesz nową odsłonę Castlevania? Konami stawia warunek i oferuje zestaw remasterów

Przecieki znalazły potwierdzenie w rzeczywistości i każdy chętny gracz może zaopatrzyć się w zremasterowane Castlevania Advance Collection.

W pakiecie znajdziemy: Circle of Moon, Harmony of Dissonance, Aria of Sorrow oraz Dracula X. Wszystkie wspomniane produkcje zyskały nowe funkcje i doczekały się skromnego, ale jednak odświeżenia. Możemy też wybrać region ROM, przewinąć rozgrywkę, zapisać i wczytać save gry czy nawet posłuchać muzyki z gier. Nowości nie są ogromne, ale nie jest to też zrobiony w najprostszy sposób port.

Przy okazji Yota Tsutsumizaki z Konami zajawił w rozmowie z Axios, że Castlevania może otrzymać nową odsłonę. Powiedział wprost, że wszystko zależy od tego, co powiedzą fani firmy. Mówiąc bardziej dosadnie: Tsutsumizaki sugeruje, że pora zagłosować portfelem. Jeśli chcecie nowej Castlevanii, być może warto zainteresować się Advance Collection lub innym zestawem bądź portem gier z serii.

Póki co nic nie wskazuje na to, aby Konami przygotowywało nową grę. Możliwe, że marka trafiła w ramach outsourcingu w ręce innego studia, aczkolwiek wspomina się o tym tylko w niepotwierdzonych plotkach. Na ten moment musimy obyć się bez nowej, pełnoprawnej odsłony.