19 sekund animacji na podstawie TLOU2 robił 1,5 miesiąca. Ale warto było, zobaczcie!

Jeden z fanów serii The Last of Us postanowił stworzyć od podstaw krótką animację w ramach kursu motion design. Praca zajęła mu 1,5 miesiąca, jednak było warto.

Fani uwielbiają pokazywać swojego przywiązanie do danego uniwersum – czy to w postaci cosplayów, fanartów czy po prostu wyczekując kolejnych tytułów z serii. Niejaki Denis Ivanov zdecydował się podzielić ze światem swoją własną animacją opartą na drugiej części TLoU.

The Last of Us Part II na świetnej animacji

Ivanov zajmuje się animacją, a od pewnego czasu udziela się w ramach kursu motion designu organizowanego przez Isaev Workshop. Taka sposobność pozwoliła mu na własnoręczne stworzenie od postaw krótkiego filmiku będącego czymś w rodzaju krótkiego spotu reklamowego kultowej już produkcji Naughty Dog.

Grafik 3D wrzucił swoje dzieło na Reddita. Przez 18 sekund energicznego wideo możemy oglądać znane fanom postacie z gry, jak i część istotnych lokacji czy przedmiotów. Całość okraszona jest charakterystycznym, „realistycznym” stylem cechującym oryginalną produkcję.

Ivanov zaznacza, że animacja całości zajęła mu 1,5 miesiąca, bo wszystkie obiekty, postacie i lokacje stworzył, oteksturował i zaanimował samemu. Na Behance znajdziecie profil autora, a w nim GIF-y czy klatki z filmiku, ale animator ma również profil na Instagramie.