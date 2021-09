PS Plus za około 4 zł. Jest taka promocja, ale omija Polskę szerokim łukiem

W Ameryce trwa można obecnie zakupić dostęp do PS Plus na miesiąc wyłącznie za jednego dolara, czyli około 4 zł. By skorzystać z tej oferty należy mieć zarejestrowane konto na odpowiedni region.

Okazja jest niezwykle limitowana czasowo, ponieważ zakończyć się 27 września o 8:59 (rano). Jest jednak jeden haczyk, o którym należy pamiętać – członkostwo odnowi się automatycznie po miesiącu z uwzględnieniem już kwoty 9,99 $ + odpowiedni podatek. Oczywiście istnieje możliwość anulowania subskrypcji, aczkolwiek dobrze mieć na uwadze, że jeśli się tego nie zrobi, można ponieść dodatkowe koszty.

Wielka szkoda, że takiej promocji nie otrzymał i polski region. Niedawno jednak PlayStation zaoferowało PS Plus na rok za 120 zł. Promocja dotyczyła jedynie osób, które nie posiadały aktywnego w chwili zakupu abonamentu. Przez to wielu graczy nie mogło skorzystać z tej wyjątkowej oferty. Zresztą sami informowaliście o tym niejeden raz w komentarzach na Facebooku.

Mimo to, nie zdziwię się, jeśli część naszych Czytelników posiada konto zarejestrowane na US ze względu na brak PS Now w Polsce. Zmiana regionu w tym przypadku również pozwala na skorzystanie z usługi, a w ostatnim czasie trafiały do niej naprawdę dobre tytuły. Np. w czerwcu do biblioteki tego abonamentu dodano m. in. grę Wiedźmin 3: Dziki Gon.