Masa promocji w PS Store. The Last of Us: Remastered, Watch Dogs: Legion, RDR2 i wiele więcej

W PS Store trwa ogrom świetnych promocji, dzięki którym sporo możecie zaoszczędzić. Przeceniono gry z najróżniejszych gatunków, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

W PS Store dzięki kumulacji najróżniejszych akcji rabatowych wybór jest po prostu przeogromny. Dzięki podwójnym rabatom wraz z PS Plus promocje na niektóre gry wzrosną dwukrotnie, co pozwoli jeszcze mniej za nie zapłacić. O tej akcji wspominaliśmy już wcześniej w tym artykule. Poniższe ceny uwzględniają właśnie rabat uzyskany z pomocą abonamentu:

Do 30 września, do godz. 00:59

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition (PS4) – 111,72 zł

STAR WARS Jedi: Upadły zakon (PS4 i PS5) – 104,50 zł

Assassin’s Creed Valhalla (PS4 i PS5) – 161,84 zł

Watch Dogs: Legion (PS4 i PS5) – 115,60 zł

HITMAN 3 – Deluxe Edition (PS4 i PS5) 189,50

Idąc dalej, również na przecenie jest kilka tytułów kojarzonych z krajem kwitnącej wiśni. Oto część z nich, które najbardziej przykuły moją uwagę:

Do 7 października, do godz. 00:59

Monster Hunter: World (PS4) – 59,25 zł

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm (PS4) – 39,50 zł

Final Fantasy VII Remake Integrade (PS5) – 233,59 zł

NieR: Automata Game of the YoRHa Edition (PS4) – 84,50 zł

Yakuza: Like a Dragon (PS4 i PS5) – 155,40 zł

W ramach świetnych okazji również możecie dorwać wiele innych, ciekawych tytułów najróżniejszej maści. Te są moim zdaniem najciekawsze:

Do 30 września, do godz. 00:59

Saints Row: The Third Remastered (PS4 i PS5) – 67,70 zł

Bloodborne (PS4) – 39,50 zł

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (PS4) – 84,50 zł

LEGO Marvel’s Avengers (PS4) – 54,08 zł

Kolekcja Jak and Daxter – 84,50 zł

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (PS4) – 59,15 zł

Ruszyło także Flash Sale, w ramach którego można zgarnąć kilka perełek. Po prostu nokautem jest The Last of Us Remastered w wydaniu na PS4 za jedynie 39,50 zł (do 28 września, do godz. 00:59).

Specjalną ofertą tygodnia jest Mass Effect Edycja legendarna (PS4), którą możecie zakupić za 212,92 zł (do 30 września, do godz. 00:59). Składanka trylogii efektu masy nie miała swojej premiery wcale tak dawno, a wielu graczy i recenzentów doceniło odnowione wydanie całej historii.

Na sam koniec pozostawiam ofertę weekendową, w której też nie zabrakło wielu ciekawych pozycji. Jeśli lubicie sięgnąć też po produkcje z nieco mniejszym budżetem, powinniście być ukontentowani. Rzućcie okiem na wybrane propozycje:

Do 28 września, do godz. 00:59

Jurassic World Evolution (PS4) – 31,35 zł

Garfield Kart – Furious Racing – 24,80 zł

Aragami (PS4) – 15,80 zł

Reus – 5,90 zł

Coś czuję, że w ten weekend niejeden gracz PlayStation obłowi się w masę świetnych gier. Oczywiście wymienione przeze mnie promki nie są jedynymi. Znajdziecie ich zdecydowanie więcej, dlatego zachęcam tym bardziej zajrzeć do sklepu i przejrzeć produkty we własnym zakresie.