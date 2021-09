GTA Trilogy Remake znów zbiera uwagę. Dziennikarz podrzuca ciekawy obrazek

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Jeszcze jedno wiarygodne źródło poinformowało na temat GTA Trilogy Remake. Do sieci trafiła grafika, która może być urywkiem logo zbiorówki starszych części Grand Theft Auto.

Poniżej możecie zobaczyć Tweet Chrisa Klippela, czyli redaktora i założyciela francuskiego Rockstar Mag. Jest to serwis informacyjny specjalizujący się w omawianiu wszelkich newsów dotyczących twórczości Rockstar Games. Ten posiada również własne dojścia do poufnych informacji.

Powyżej znajdziecie też, omawiany fragment wklejony pod logo samej serii. Taka kombinacja nie prezentuje się źle, jednakże według mnie do najlepszych też nie należy. Mimo to, jestem w stanie uwierzyć, że rzeczywiście mniej-więcej tak wygląda oficjalna grafika. Jest też szansa, że Klippel sam stworzył tę grafikę, aczkolwiek swoim wpisem chciał zakomunikować, że coś wie coś więcej niż reszta. To też warto mieć na uwadze.

GTA Trilogy Remake (albo jak kto woli „Remastered”, wytłumaczenie znajdziecie np. w tym miejscu) pierwszy raz zostało wspomniane przez serwis Kotaku, który powoływał się na swoje 3 niezależne źródła. W skład tego wydania miałaby wejść odpowiednio Trójka, Vice City i San Andreas. Część graczy spekulowało, że na Nintendo Direct, które odbyło się tej nocy, mogło się pojawić oficjalne ogłoszenie dotyczące właśnie ów trylogii. Niestety, tak się jednak nie stało i gracze dalej muszą oczekiwać, aż Rockstar ewentualnie nareszcie zapowie swoje domniemane dzieło.