W Bayonetta 3 będziemy kontrolować wielkie potwory, a gra ma „przekroczyć wszelkie oczekiwania”

Reżyser Bayonetta 3 przybliżył graczom nowości, które ujrzymy w tej produkcji. Jeśli oczekujecie zmian, wygląda na to, że doczekacie się.

Przede wszystkim mamy spodziewać się „przekroczenia wszelkich oczekiwań” w kwestii jakości produkcji. Platinum Games chce, aby fani serii byli zachwyceni akcją oraz satysfakcjonującą rozgrywką.

Jestem też niezwykle wymagający jeśli chodzi o akcję, która jest kluczowa dla serii Bayonetta. Kamiya-san niemal dosłownie mówił mi do ucha o „akcji połączonej bezpośrednio z mózgiem”. Zasadniczo jest to rodzaj satysfakcjonującej gry akcji, która pochodzi z możliwości kontrolowania postaci dokładnie tak, jak chcesz, a geny tej akcji zostały odpowiednio przekazane również do tej gry. Z pozycji zarówno dewelopera jak i fana, wszyscy pracujemy nad Bayonettą 3 mając na uwadze te dwa urzekające aspekty serii, z zamiarem przekroczenia wszelkich oczekiwań.

– napisał reżyser gry, Yusuke Miyata na stronie gry