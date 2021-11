DoGRYwka – TLoU tak by wyglądało na PSX-ie, samotny gracz BF2042 i Elden Ring ze smutną blokadą na PC

W dzisiejszych newsach na pewno wybija się na tle innych wieść odnośnie samotnego gracza, który z jakiegoś powodu otrzymał dostęp do gry Battlefield 2042 jeszcze przed premierą. Biedny siedzi sam z botami na serwerach.

Bandai Namco udostępniło masę informacji odnośnie wydania Elden Ring na PC oraz konsole. Sporo osób spodziewało się, że produkcja From Software na komputerach osobistych będzie miała odblokowane klatki na sekundę. Niestety, tak się jednak nie stanie.

Odnaleźliśmy wideo, które przedstawia, jak mogłoby wyglądać The Last of Us na konsoli PSX. W tych uproszczeniach graficznych oraz w mechanikach jest jakaś retro-magia. Te i pozostałe teksty odnajdziecie w naszej składance poniżej.