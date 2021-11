„Wciśnij F, aby spędzić czas z rodziną”. Call of Duty: Vanguard z nawiązaniami do kultowego mema

Twórcy ze Sledgehammer Games są samoświadomi mema, który własnoręcznie stworzyli. W Call of Duty: Vanguard znajdziemy parę ciekawych nawiązań do niego.

Kultowe „F”, które niejednokrotnie przewija się w komentarzach w internecie, powstało w jednej z poprzednich gier z cyklu Call of Duty.

„Wciśnij F, aby…” w Call of Duty: Vanguard

Najnowsza część docenionej serii strzelanek wojennych już oficjalnie zadebiutowała i ogólnie dość dobrze została przyjęta przez krytyków. Choć można zarzucić jej niejedno, na przykład ponownie bardzo krótką kampanię, dla twórców należy się głęboki szacunek.

Studio Seldgehammer Games odpowiada za Call of Duty: Advanced Warfare, dzięki któremu zrodził się jeden z najbardziej rozpowszechnionych internetowych memów. W pewnym momencie gry, w trakcie pogrzebu jednego z kompanów, na ekranie pojawiał się komunikat „Wciśnij F, aby oddać hołd”. Co było dalej – łatwie się domyślić.

Twórcy w tym roku postanowili przypomnieć o swoim klasycznym już przypadkowym memie. W najnowszym Vanguard znajdziemy parę ciekawych nawiązań do „F”. W szczególności zainteresować nas powinno jedno osiągnięcie, nazwane po prostu… „F”.

Gdy granat wybuchnie w naszym ręku, zostajemy nagrodzeni srebrnym osiągnięciem stanowiącym oczywiste nawiązanie do wspomnianego mema. Filmikiem z zajścia podzielił się jeden z graczy.

Sami internauci również zaczynają dopatrywać się nawiązań do „F” wszędzie, gdzie tylko się da. Jak choćby w poniższym fragmencie, który można podsumować jako „Wciśnij F, aby spędzić czas z rodziną”. Nie jest to jednak oczywiste nawiązanie, a po prostu kolejne użycie akcji kontekstowej, aby nasza postać usiadła na krześle. Niemniej twórcy serii Call of Duty bardzo lubią się z tym jednym klawiszem, który nie tylko wyrazi mnóstwo emocji, ale zarazem posłuży jako jedno z głównych narzędzi gracza.