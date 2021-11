Elden Ring ograniczone na PC. Zapomnijcie o bardzo płynnej rozgrywce

From Software potwierdziło, że Elden Ring zadebiutuje z ograniczoną maksymalną wartością wyświetlanych klatek na sekundę na komputerach osobistych. O 120 fps będzie można pomarzyć.

Gra ma zadziałać maksymalnie w rozdzielczości 3840×2160 oraz 60 klatkach na sekundę. Jeśli macie monitor z wyższej półki, który wspiera 120 Hz lub więcej, nie wykorzystacie pełni jego możliwości. Szkoda, choć może to być dobrze uzasadnione.

Ograniczenie najpewniej wynika z podobnego problemu, co w innych wybranych grach From Software. Wyświetlane klatki obrazu być może są ściśle połączone z fizyką postaci i obiektów w grze. Bliźniacza komplikacja dotyczy także chociażby Bloodborne, które miało problemy po zastosowaniu nieoficjalnej aktualizacji 60 FPS w wersji na PS4 Pro.

Nie zdziwię się jednak, jeśli wersja na PC prędzej czy później zyska moda, który pozwoli na zwiększenie maksymalnej wartości klatek na sekundę. No i pamiętajmy też, że 60 fps nie jest wcale bardzo niską wartością. Niektóre gry do dziś debiutują z ograniczeniem do 30 klatek na sekundę na PC. Choć są to bardzo, ale to bardzo rzadkie przypadki.

Co więcej, nie możemy wykluczać, ze samo From Software prędzej czy później wypuści aktualizację pozwalającą na bardziej płynną rozgrywkę. Póki co musimy jednak obrać za pewne to, że Elden Ring ukaże się w lutym przyszłego roku z blokadą fps na komputerach.