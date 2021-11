Nowy obrazek z Mass Effect 5 przypomina o grze, a fani już snują teorie na jego temat

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

BioWare zrezygnowało z pokazywania swoich nadchodzących produkcji w tym roku i trudno się dziwić. Mass Effect 5 jest na wczesnym etapie rozwoju, a Dragon Age 4 od początku jest raczej tajemnicze. Święto N7 Day było jednak idealnym momentem, aby zajawić ME5.

BioWare opublikowało więc świeżutką grafikę nawiązującą do gry. Może nie pokazuje ona zbyt wiele, ale fani serii już wygrzebują z niej ciekawostki i wskazówki co do tego, jak potoczy się kontynuacja znanej historii.

Przede wszystkim skupiono się na próbie rozpoznania czwórki postaci idących w stronę krateru. Dodatkowo gracze zwracają uwagę, że krater przypomina nieco kształtem przedstawicieli Geth, czyli kierowanych sztuczną inteligencją humanoidów obecnych w prawie wszystkich grach z serii.

Choć teorii jest wiele, na ich potwierdzenie trochę poczekamy. Do teraz o Mass Effect 5 wiadomo dość niewiele. Gra nie ma wyznaczonego roku premiery, więc zapewne jest ona odległa o dwa lub nawet trzy czy cztery lata.

Ostatnie doniesienia na temat ME5 wskazują, że BioWare zdecydowało się na wykorzystanie nowego silnika przy produkcji kontynuacji swojej space opery. Poza tym próżno szukać jakichkolwiek wieści na temat gry. Jedynym konkretem jest tak naprawdę zwiastun, który opublikowano pod koniec zeszłego roku.