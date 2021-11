GOG rozdaje klasyki. Za darmo możecie odebrać kultową pozycję science-fiction

Na GOG.com pojawiła się nowa, darmowa gra do odebrania. Teraz do końca przypisać możecie absolutny klasyk, czyli odświeżone wydanie gry Outcast.

Darmowych gier nigdy za wiele. Tym bardziej cieszą, jeżeli są klasycznymi produkcjami, z którymi wielu z nas nie miało okazji dawniej się zapoznać.

Outcast 1.1. za darmo na GOG

Outcast w 1999 roku zdecydowanie wybiegło przed szereg innych gier i zaoferowało dowolność w rozgrywce, z jaką wielu graczy jeszcze się nie spotkało. Ten technologiczny cud dziś nie imponuje aż tak grafiką, ale niektóre elementy rozgrywki wciąż potrafią zaskoczyć.

Outcast to przygodowa gra akcji osadzona na odległej planecie, na której przyjdzie nam walczyć z wrogami, wypełniać misje (w tym poboczne), zwiedzać i rozwiązywać zagadki. Słowem – wszystko to, czego oczekujemy od wciągającej na wiele godzin pozycji. Outcast 1.1. jest zaś lekko poprawionym remasterem oryginału. Dzięki niemu gra w ogóle odpala się na nowych sprzętach, oferuje wyższe rozdzielczości i parę mniejszych usprawnień. Dobra wiadomość jest taka, że produkcja aktualnie dostępna jest w serwisie GOG zupełnie za darmo! Znajdziecie ją pod tym linkiem.

Otwarty świat, wielka swoboda i ogólnie sporo frajdy płynącej z rozgrywki to elementy, bez których Outcast by się nie udał. Tym bardziej więc cieszy wiadomość, że zmierza do nas kontynuacja legendarnej produkcji. Na razie zbyt wiele o niej wiemy, jednak odsyłamy do tego artykułu, w którym znajdziecie fantastyczny trailer i pierwsze konkrety.