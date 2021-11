DoGRYwka – nowe GTA Trilogy znów w sklepie na PC, XSX od Gucci i mistrzowski kill 16 graczy w BF2042

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

GTA The Trilogy The Definitive Edition powróciło po kilku dniach nieobecności do launchera Rockstar Games. Gracze ponownie mają możliwość zakupienia gry, a także zagrania w nią, jeśli wcześniej ją nabyli.

W jednym z naszych dzisiejszych tekstów możecie natrafić na niesamowite nagranie jednego z graczy, który dokonał 16 killi w Battlefield 2042 w ułamku sekundy. Ace’y w CS: GO lub penty w LoL-u przy tym to nic!

Gucci pochwaliło się kolejną kolaboracją, tym razem z Microsoftem. Zobaczcie specjalne wydanie konsoli Xbox Series X, które zdecydowanie do najtańszych limitek nie należy. Te oraz pozostałe newsy ze świata gamingu znajdziecie w zbiorówce poniżej.