Xbox Game Pass może dostać kolejny, świetny hit

Xbox Game Pass najpewniej niedługo dostanie jedną z najlepszych i najpopularniejszych bijatyk – Mortal Kombat 11. Jest na co czekać.

Choć wszyscy możemy się już cieszyć, na oficjalne potwierdzenie rewelacji musimy troszkę poczekać.

Mortal Kombat 11 w Xbox Game Pass

Xbox Game Pass jest obecnie najciekawszą usługą dla wszystkich tych, którzy są niezdecydowanie i nie do końca wiedzą, w co zagrać. W końcu w ramach miesięcznej opłaty dostajemy dostęp do naprawdę imponującej liczby tytułów.

Oczywiście XGP regularnie wzbogacane jest o kolejne pozycje. Niedawno przecież pisaliśmy o genialnych nowościach, pokroju jednej gry z dopiero co wydanej paczki GTA The Trilogy The Definitive Edition. Na horyzoncie już teraz coraz rysują się kształty świetnie zapowiadającego się Halo Infinite. A przecież to nie wszystko!

Na Instagramowym koncie subskrypcji od Microsoftu pojawił się nowy post. W humorystyczny sposób pokazano Scorpiona z Mortal Kombat 11, który zabiera graczowi kontroler od Xbox. „Hej, Skorpion… Właśnie z tego korzystaliśmy” – napisano w poście.

Samo w sobie nie znaczy to wiele, ale konto na Instagramie promuje wyłącznie pozycje, które są dostępne w ramach usługi. Oznacza to, że MK11 najpewniej wkrótce trafi do XGP. Kiedy? Tego nie wiadomo. Nie wiemy też, kiedy zostałoby to oficjalnie ogłoszone, ale być nastąpi to dziś. Zgodnie z harmonogramem, MS ogłasza nowe pozycje w subskrypcji co dwa tygodnie. I to właśnie dziś, 15 listopada, wypada ta istotna data.