Promocje dnia – PlayStation 5 dostępne, Call of Duty Black Ops Cold War i inne gry taniej oraz przegląd ofert Xbox Series X

W RTV Euro AGD wciąż trwają weekendowe oferty, w tym ta, w ramach której zdobędziemy różne gry konsolowe taniej. Do tego mamy dla Was przegląd ofert na PlayStation 5 i Xbox Series X.

Dla każdego znajdzie się coś fajnego! Dziś szczególnie dla „konsolowców” i wszystkich tych, którzy chcieliby nimi zostać.

Oferta na zestaw z PlayStation 5

Wiemy jak ciężko o dobrą ofertę na PS5. I choć konsola regularnie pojawia się w polskich sklepach, równie regularnie się wyprzedaje. Dziś znaleźliśmy dla Was okazję na sprzęt w zestawie i to dość bogatym.

Promocje na gry konsolowe

Jak wspomniałem na wstępie, trwa wyprzedaż niektórych tytułów na konsole. Taniej zdobędziecie choćby Call of Duty Black Ops Cold War na PS4 z ubiegłego roku, ale też szereg tytułów na XOne, Series X i S oraz Switcha.

Zestawy z Xbox Series X

Nie da się ukryć, że już niedługo święta. Z tej okazji warto powoli zacząć myśleć nad prezentem. Jakakolwiek konsola zapewne będzie idealnym podarkiem dla gracza. Już szczególnie jeżeli będzie to najnowsza generacja Xbox’a w zestawie. Do wyboru, do koloru!

To nie wszystko, albowiem poniżej prezentujemy kompletny zestaw dzisiejszych ofert dnia – m.in. Macbook Air taniej, wyprzedaż na GOG czy świetne słuchawki nieco taniej:

Jeżeli to wziąć dla Was mało – polecamy regularnie zaglądać do naszego działu „Promocje„!