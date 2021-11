DICE w bezpośredni sposób przypomina graczom Battlefield 2042, po co grają

W grach multiplayer zawsze chodzi o skupienie się na celu. Niektórzy czasami zdają się jednak zapomnieć, po co grają. Twórcy Battlefield 2042 im o tym przypominają w dyskretny, acz bezpośredni sposób.

Pół drużyny biega bez celu po mapie, a drugie pół skupia się na zdobyciu punktu… Jak tu żyć?

DICE wyjaśnia zasady Battlefield 2042

Najnowszy multiplayerowy shooter od Electronic Arts zawiera wiele drobnych detali, które uatrakcyjniają rozgrywkę. W końcu w mało której grze możemy napotkać urocze zwierzątka ze skrajnia niską liczbą poligonów. To jednak nie wszystko.

Jeżeli regularnie gracie w różne gry online to najpewniej zdajecie sobie sprawę, jakim problemem potrafi być amnezja graczy. Chodzi o to, że gracie w choćby tryb podboju, w którym dwie drużyny rywalizują o dany teren. Problem w tym, że na celu skupia się wyłącznie część graczy. Reszta biega bez ładu i składu jakby kompletnie nieprzejęta tym, co się dzieje. Podobnie sytuacja wygląda w innych grach – w Overwatch często wiele osób skupia się na jednym wrogu, zamiast atakować punkt, a w choćby Call of Duty nikt nie zbiera pozostawionych nieśmiertelników.

W serii Battlefield problem ten wydaje się szczególnie poważny, bo gra oferuje tryb na 128 graczy i olbrzymie mapy, na których można się wręcz zgubić. Dlatego też twórcy z DICE postanowili przypomnieć graczom, co mają robić.

Jeden z użytkowników Twittera wstawił ciekawy detal, na który natrafił podczas eksploracji mapy Kalejdoskop. Na mapie pociągu znajdują się różne stacje, ale jedna trasa wydaje się szczególna. „Why are you reading this play the fudging objective (pol. „czemu to czytasz, skup się na cholernym celu”) – czytamy.

To mało subtelne przypomnienie, aby gracze bardziej zainteresowali się samą istotą gry. Z drugiej strony jest to także bardzo drobny detal. Raczej mało kto mógłby na niego natrafić, gdyby właśnie zamiast na celu misji, skupił się na zwiedzaniu mapy.