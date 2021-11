Choć do premiery The Elder Scrolls VI jeszcze daleko, fanów cały czas ciekawi temat pojawienia się gry na konsolach PlayStation. Czy TES VI podzieli losy Starfielda?

Do sprawy odniósł się Phil Spencer, czyli szef firmy Xbox. Został on zapytany w wywiadzie dla magazynu GQ m.in o kwestię tego, jak nowe Scrollsy wpisują się w linię gier jego firmy:

Nie chodzi o karanie jakiejkolwiek innej platformy, jak ja fundamentalnie wierzę, że wszystkie platformy mogą nadal się rozwijać. Ale żeby być na Xbox, chcę, żebyśmy mogli przynieść pełny, kompletny pakiet tego, co mamy. I to byłaby prawda, gdy pomyślę o The Elder Scrolls VI. Tak byłoby, gdy pomyślę o którejkolwiek z naszych franczyz.