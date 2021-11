PS Now? Wsteczna kompatybilność ze starszymi konsolami? Widzę w tym nowy patent Sony

Zapalił się płomień nadziei na ulepszenie PS Now lub/i grania w ramach wstecznej kompatybilności. Nowy patent Sony sugeruje, że ów firma może pracować nad poprawką którejś z wymienionych usług.

Według jego opisu można wywnioskować, iż inżynierowie w PlayStation pracują nad zoptymalizowaniem pracy w chmurze wielu procesorów GPU jednocześnie. Przy użyciu rozwiązań z patentu każda oddzielna jednostka użyta w procesie generowania obrazu „nie marnowałaby czasu” i po skończeniu powierzonego zadania mogłaby od razu zaczynać następne, nie czekając na skończenie zadań przez pozostałe.

Po pierwsze znacząco przyspieszyłoby to generowanie obrazu, a więc tym samym przyczyniłoby się to do niższego opóźnienia przy transmisji np. poprzez PS Now. Po drugie pomogłoby to wykorzystać jeszcze większą moc obliczeniową, która wbrew pozorom jest wymagana przy emulacji starszych sprzętów.

Jak wiadomo, PS5 obecnie wspiera uruchamianie gier z PS4, jednakże jest to obecny koniec możliwości wstecznej kompatybilności na tej konsoli. Czyżby wsparcie starszych produkcji miałoby odbywać się właśnie za pomocą chmury? Cóż, taki koncept wydaje się być na pewno ciekawym, ale jestem pewien, że wielu osobom się to po prostu nie spodoba. W końcu w takim przypadku gracze będą uzależnieni od połączenia internetowego.