DoGRYwka – pierwsze recenzje Ghost of Tsushima Director’s Cut, darmowe gry i obalenie lisiego mitu ze Skyrima

W sieci pojawiły się już pierwsze oceny gry Ghost of Tsushima Director’s Cut. Co takiego recenzenci z całego świata sądzą o wydaniu reżyserskim exclusive’u na konsole PlayStation?

Na Epic Games Store dostępne są dwa kolejne, świetne prezenty do zgarnięcia kompletnie za darmo. Kosmiczny FPS w komiksowej oprawie graficznej oraz platformówka 3D dla graczy w każdym wieku. Spieszcie się, bo to oferta limitowana czasowo.

Społeczność serii TES od wielu lat snuła teorię, że lisy w Skyrimie mogą zaprowadzić graczy do najróżniejszych skarbów. Deweloperzy nie określili nigdy jednoznacznie, jak sprawa rzeczywiście wygląda. Tak się składa, że nareszcie ktoś do tego doszedł. To tylko kilka z najciekawszych newsów ze świata gamingu, a resztę znajdziecie poniżej.