Star Citizen został udostępniony za darmo przez twórców gry do 27 sierpnia bieżącego roku. Wszyscy chętni mogą wypróbować tytuł na PC.

Każdy może teraz zagrać zupełnie za darmo w grę Star Citizen. Okres darmowy trwa tylko do 27 sierpnia bieżącego czasu, dlatego też trzeba się spieszyć. Produkcję pobierzecie z tej strony.

W grze otrzymacie możliwość kierowania jednym z sześciu unikalnych statków kosmicznych, gdzie każdy z nich oferuje zupełnie odmienne style latania. Co więcej, możecie wziąć udział w powietrznej walce Arena Commander lub sekwencji strzelankowej Star Marine.

Rekomendowane wymagania sprzętowe do Star Citizen

System Windows 10

CPU: Quad Core CPU – Intel: Sandy Bridge lub późniejszy, AMD: Bulldozer lub późniejszy

GPU DirectX 11 Karta graficzna z 4+ GB Ram

Pamięć 16+ GB DDR4

Dysk 65 GB SSD

Star Citizen to kosmiczny symulator, którego akcja rozgrywka się w XXX wieku. Gracze mają do dyspozycji szereg różnych aktywności. Tak naprawdę wszystko zależy od nich np. czy chcą podjąć się pracy jako handlowiec, czy też jako przewoźnik ładunków. W grze do dyspozycji jest szereg różnych statków kosmicznych, a także broni i wyposażenia. SC to jeden z największych projektów crowdfundingowych projektów w historii. Produkcja gry trwa od 2011 roku.